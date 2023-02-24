ТАСС: иск прокуратуры Владимира не направлен на блокировку YouTube

Речь идет не о блокировке видеохостинга, а «определенной размещенной там информации», заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Там есть иск, и он совсем о другом, он не касается блокировки YouTube в целом», - сообщили в региональной прокуратуре.

В пресс-службе напомнили, что прокуратура уже инициировала рассмотрение дел о блокировке отдельной информации,



Американский видеохостинг ранее заблокировал оба канала российского дизайнера Артемия Лебедева. Причиной названо нарушение правил пользования сервисом, сообщает НСН.

