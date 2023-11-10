Таксист-блогер Рябков: В России не хватает 15-20% таксистов
Сегодня отрасли не хватает 300-500 тысяч человек, заявил НСН таксист-блогер Егор Рябков.
Цена на такси повышается из-за дефицита водителей, который доходит до 20%, заявил таксист-блогер Егор Рябков в пресс-центре НСН.
«Цена на такси определяется соотношением спроса и предложения. В те часы, когда наибольшая нагрузка на сервис, конечно, очень сильно взлетает цена, потому что пиковый спрос нужно превратить в отложенный. Именно эту функцию и выполняет локальное повышение цен. Эти коэффициенты стали постоянным явлением, потому что не хватает таксистов, а спрос повышенный. По оценкам крупных агрегаторов, сегодня не хватает от 15 до 20% водителей такси. Это около 300-500 тысяч человек. Если столько добавить, тогда мы удовлетворим спрос. То есть, прямо сейчас мигранты не занимают рабочие места, которые стремятся занять россияне», - рассказал он.
Число водителей такси будет сокращаться на фоне кризиса отрасли, цены на услуги уже значительно выросли, но будут расти и дальше, заявил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов в пресс-центре НСН.
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