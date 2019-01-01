Сябитова пообещала найти олигарха Ирине Шейк

Роза Сябитова, сваха из программы «Первого канала» «Давай поженимся» готова найти Ирине Шейк нового супруга. По словам телеведущей, пару Шейк составит олигарх из России, сообщает URA.RU.

Сябитова считает, что рядом с топ-моделью должен быть состоятельный мужчина до 40 лет, с квартирой, машиной и офисом.

О расставании Шейк и Бредли Купера стало известно в мае. Экс-спутника модели подозревают с романе с Леди Гагой.

