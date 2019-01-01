Общество
О расставании Шейк и Бредли Купера стало известно в мае. Экс-спутника модели подозревают с романе с Леди Гагой.
Сябитова пообещала найти олигарха Ирине Шейк
19 июля21:08
Роза Сябитова, сваха из программы «Первого канала» «Давай поженимся» готова найти Ирине Шейк нового супруга. По словам телеведущей, пару Шейк составит олигарх из России, сообщает URA.RU.
Сябитова считает, что рядом с топ-моделью должен быть состоятельный мужчина до 40 лет, с квартирой, машиной и офисом.
О расставании Шейк и Бредли Купера стало известно в мае. Экс-спутника модели подозревают с романе с Леди Гагой.
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Фото: снимок экрана
ТЕГИ:Развод
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