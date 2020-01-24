Свыше 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
К Московскому инновационному кластеру с начала 2020 года присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы, подчёркивая, что теперь общее число участников Московского инновационного кластера превысило 700 организаций.
В частности, среди новичков: Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса), Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева и другие, пишет Москва 24.
По словам заммэра Москвы Наталья Сергунина, Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Он позволяет сформировать систему для внедрения инноваций и развития цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.
Ранее НСН писала, что власти российской столицы в пять раз повысили субсидии для участников инновационного кластера на инжиниринговые услуги. Об этом объявлено по итогам заседания президиума правительства Москвы, которое провёл мэр Сергей Собянин.
Теперь участники кластера имеют возможность получить компенсацию до половины затрат на инжиниринговые услуги по созданию нового или модернизации уже существующего продукта. Субсидироваться будут также затраты на расширение или обновление производства.
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