Свыше 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы

К Московскому инновационному кластеру с начала 2020 года присоединились семь научно-исследовательских и научно-производственных предприятий. Об этом пишет официальный сайт мэра Москвы, подчёркивая, что теперь общее число участников Московского инновационного кластера превысило 700 организаций.

В частности, среди новичков: Научно-производственная корпорация «Системы прецизионного приборостроения» (входит в состав Роскосмоса), Институт общей и неорганической химии им. Н.Курнакова, Российский химико-технологический университет им. Д.Менделеева и другие, пишет Москва 24.

По словам заммэра Москвы Наталья Сергунина, Московский инновационный кластер объединяет разработки науки, производства и других отраслей. Он позволяет сформировать систему для внедрения инноваций и развития цепочек между стартапами, малым и средним бизнесом, крупными корпорациями, промышленными предприятиями, научными и образовательными организациями.