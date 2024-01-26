«Судья пожалела!»: Глава ФПБК Бородин о суде с Данилой Козловским
Судье сделали выговор за грубые нарушения, ей может грозить увольнение, отметил в эфире НСН Виталий Бородин.
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в разговоре с НСН заявил, что в отношении судьи Пресненского суда Москвы продолжается служебная проверка после того, как она удовлетворила иск актера Данилы Козловского по оспариванию данных о дискредитации армии РФ.
Ранее правозищитник, член партии «Новые Люди» Александр Хуруджи в пресс-центре НСН призвал принять в РФ закон об уголовной ответственности для «серийных доносчиков». По его словам, доносчики должны нести ответственность, если информация, которую они предоставили, не подтверждается. В числе «серийных доносчиков» Хуруджи назвал главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину и Виталия Бородина. Бородин на этом фоне напомнил о предателях Родины и о суде с Козловским.
«Опять же, Козловский… Мы с ним боролись, боролись… Доказывали органам власти, что он предатель. Он каким-то образом выигрывает суд, но решение суда нужно будет отменять, там есть грубые нарушения. Мы доказывали, что он имеет отношение к Америке… А когда выносится решение, он тут же уезжает в Америку к Чулпан Хаматовой давать какие-то совместные спектакли. Мы уже обжаловали, решение суда будет в нашу сторону. Нашли грубое нарушение, судья попал под проверку. Судья тысячу раз уже пожалела, что вынесла это решение. Ей сделали выговор насколько я знаю, в отношении нее проводится служебная проверка вплоть до увольнения», - сказал Бородин.
Весной прошлого года Бородин направил заявление в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Козловского на предмет дискредитации российской армии. По его утверждению, артист уехал в США после начала спецоперации на Украине, а также высказывался против СВО в своих соцсетях.
Позднее Козловский опроверг свой отъезд в США и заявил, что не имеет второго гражданства и продолжает работать в Малом драматическом театре в Санкт-Петербурге. Артист также сообщил, что его адвокаты подготовили заявление в «компетентные органы» с просьбой проверить высказывания Бородина и его организации. Козловский оценил действия Бородина словами «писать доносы в прокуратуру, стучать, устраивать охоту на ведьм, упражняться в ненависти».
Осенью 2023 года Пресненский суд Москвы частично удовлетворил иск Данилы Козловского к Виталию Бородину о защите чести, достоинства и деловой репутации. Суд обязал Бородина удалить порочащие сведения, опубликовать опровержение и выплатить Козловскому один рубль. Тогда Бородин заявил, что обжалует решение суда, а также пригрозил «вызвать в вышестоящую инстанцию в суде» эксперта, который выдал заключение по иску актера. Он также заявил, что не будет платить рубль, пока дело не пройдет все инстанции.
В ноябре стало известно, что в отношении судьи Пресненского суда начали служебную проверку. Из-за начавшейся в отношении судьи проверки, ее решение об удовлетворении иска актера может быть аннулировано, передает «Радиоточка НСН».
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