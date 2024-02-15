Суд заочно арестовал актера Панина за призывы к терроризму
15 февраля 202416:41
Суд заочно арестовал актера Алексея Панина (признан в РФ иноагентом) за призывы к терроризму, передает РИА Новости со ссылкой на суд.
Панин пробудет в СИЗО два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ.
Актер несколько лет не живет в России. В ноябре 2023 года он опубликовал фото с американским паспортом на фоне флага Украины.
В сентябре стало известно о задержании Панина в Эстонии. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «От сериала к шоу»: «Яндекс Афиша» увеличила продажи билетов за год на 71%
- При ударе ВСУ по Белгороду были повреждены 128 квартир и 34 автомобиля
- МИД России выступил с осуждением обстрела Белгорода ВСУ
- Набросок Микеланджело выставили на торги всего за восемь тысяч долларов
- Возбуждено дело о хищении 670 млн рублей у МЧС для «Безопасного города»
- СМИ: Принц Гарри и Меган Маркл изменили фамилию своим детям
- ФАС признала доминирующее положение «Яндекс Такси» в России
- Курс евро поднялся выше 99 рублей
- Гладков: При обстреле Белгорода погибла годовалая девочка
- Семьи в США начинают все чаще давать своим детям препараты для похудения
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru