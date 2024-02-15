Суд заочно арестовал актера Панина за призывы к терроризму

Панин пробудет в СИЗО два месяца с момента его экстрадиции или депортации на территорию РФ.

Актер несколько лет не живет в России. В ноябре 2023 года он опубликовал фото с американским паспортом на фоне флага Украины.

В сентябре стало известно о задержании Панина в Эстонии. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения актер ломился в двери домов, полагая, что находится в отеле, напоминает RT.

