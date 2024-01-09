Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта

Основанием для возбуждения уголовного дела против Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист - Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые познакомились через соцсети с представителями радикального ислама.

Вину режиссер и драматург не признают.

Ряд деятелей культуры в ноябре попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову поспособствовать изменению меры пресечения Беркович и Петрийчук. Обращение к омбудсмену подписали 23 человека, в том числе телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

