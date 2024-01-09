Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта
Замоскворецкий суд Москвы оставил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в СИЗО до 10 марта. Их обвиняют в оправдании терроризма.
Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, передает ТАСС.
В ходе заседания, по данным агентства, стало известно, что предварительное расследование дела подходит к концу.
Основанием для возбуждения уголовного дела против Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист - Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые познакомились через соцсети с представителями радикального ислама.
Вину режиссер и драматург не признают.
Ряд деятелей культуры в ноябре попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову поспособствовать изменению меры пресечения Беркович и Петрийчук. Обращение к омбудсмену подписали 23 человека, в том числе телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.
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