Суд в Москве продлил арест Беркович и Петрийчук до 10 марта

Замоскворецкий суд Москвы оставил режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук в СИЗО до 10 марта. Их обвиняют в оправдании терроризма.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия, передает ТАСС.

В ходе заседания, по данным агентства, стало известно, что предварительное расследование дела подходит к концу.

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Основанием для возбуждения уголовного дела против Беркович и Петрийчук стал спектакль «Финист - Ясный сокол», рассказывающий о женщинах, которые познакомились через соцсети с представителями радикального ислама.

Вину режиссер и драматург не признают.

Ряд деятелей культуры в ноябре попросили уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову поспособствовать изменению меры пресечения Беркович и Петрийчук. Обращение к омбудсмену подписали 23 человека, в том числе телеведущий Иван Ургант, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов и худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:Уголовное ДелоТерроризм

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