Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву до 5 декабря

Заседание прошло в закрытом режиме.

«Избрать … меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 суток, то есть, до 5 декабря», — постановил суд.

Журналистка, которая фактически проживает в Чехии, будет содержаться в СИЗО-2 в Казани.

Ранее Курмашеву задержали в качестве подозреваемой по статье о неисполнении обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенном целенаправленно собирающим сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ при их получении иностранными источниками. По данным следствия, в сентябре прошлого года журналистка получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов Татарстана. Курмашева использовала их при подготовке материалов для «профильных международных инстанций» и «дискредитирующих Россию информационных кампаний». Журналистка имеет гражданство РФ и США, Госдепартамент следит за ее судьбой.

