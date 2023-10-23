Суд в Казани арестовал российско-американскую журналистку Курмашеву до 5 декабря
Советский районный суд Казани арестовал до 5 декабря журналистку «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) Алсу Курмашеву, которую задержали по статье об уклонении от исполнения обязанностей иностранными агентами. Об этом сообщает РИА Новости.
Заседание прошло в закрытом режиме.
«Избрать … меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 17 суток, то есть, до 5 декабря», — постановил суд.
Журналистка, которая фактически проживает в Чехии, будет содержаться в СИЗО-2 в Казани.
Ранее Курмашеву задержали в качестве подозреваемой по статье о неисполнении обязанности по представлению документов для включения в реестр иноагентов, совершенном целенаправленно собирающим сведения, которые могут быть использованы против безопасности РФ при их получении иностранными источниками. По данным следствия, в сентябре прошлого года журналистка получила данные о мобилизованных преподавателях одного из вузов Татарстана. Курмашева использовала их при подготовке материалов для «профильных международных инстанций» и «дискредитирующих Россию информационных кампаний». Журналистка имеет гражданство РФ и США, Госдепартамент следит за ее судьбой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru