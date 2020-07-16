Суд решит вопрос об аресте еще четырех акушеров за торговлю детьми

Следственный комитет ходатайствует об аресте ещё четырех акушеров-гинекологов в рамках уголовного дела о торговле младенцами от суррогатных матерей. Как сообщает ТАСС, вопрос о мере пресечения рассмотрит Басманный районный суд российской столицы.

Среди обвиняемых есть переводчик, а также руководитель центра по суррогатному материнству. Накануне суд уже отправил в следственный изолятор первых четырех фигурантов дела. Оно было возбуждено в начале текущего года следственным отделом по подмосковному городу Одинцово после обнаружения в одной из квартир тела новорожденного мальчика. Дело передали в центральный аппарат Следственного комитета.

Подозреваемые были задержаны накануне, их обвиняют по нескольким эпизодам торговли новорождёнными. Согласно материалам следствия, мальчик, рожденный суррогатной матерью в декабре 2019 года, был помещён в квартиру под присмотр сиделки, где также проживали еще трое младенцев, появившихся на свет от суррогатных матерей.

В это время биологические родители новорождённых – иностранцы оформляли документы для их вывоза за рубеж. Причиной смерти младенца назвали синдром внезапной смерти новорожденного. Трое других новорожденных переданы в одну из детских больниц Москвы.

