Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому до весны

Согласно принятому решению, Хованскому продлен запрет определенных действий до 8 апреля.

Блогер просил разрешить ему пользоваться интернетом, с которым связан его заработок. Суд отказал.

Передрук отметил, что суд также вынес частное постановление следователю за то, что тот подал ходатайство о продлении меры пресечения с опозданием.

Хованского обвиняют в оправдании терроризма по второй части статьи 205.2 УК РФ. Из-под стражи блогер был освобожден 29 декабря после того, как провел в СИЗО шесть месяцев.



