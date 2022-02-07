Суд продлил меру пресечения Юрию Хованскому до весны
Куйбышевский суд Санкт-Петербурга продлил видеоблогеру Юрию Хованскому меру пресечения до апреля. Об этом сообщает ТАСС ос ссылкой на адвоката блогера Александра Передрука.
Согласно принятому решению, Хованскому продлен запрет определенных действий до 8 апреля.
Блогер просил разрешить ему пользоваться интернетом, с которым связан его заработок. Суд отказал.
Передрук отметил, что суд также вынес частное постановление следователю за то, что тот подал ходатайство о продлении меры пресечения с опозданием.
Хованского обвиняют в оправдании терроризма по второй части статьи 205.2 УК РФ. Из-под стражи блогер был освобожден 29 декабря после того, как провел в СИЗО шесть месяцев.
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