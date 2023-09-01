Суд приговорил к 8,5 годам колонии бывшего топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Отмечается, что Кайро признан виновным по делу о выводе за рубеж почти четырех млрд руб. Злоумышленника взяли под стражу в зале суда.

Напомним, топ-менеджер компании стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов, двое из них, включая главу компании, последние годы в России не проживают, передает «Радиоточка НСН».

