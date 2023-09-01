Суд приговорил к 8,5 годам колонии бывшего топ-менеджера «Рольфа» Кайро
1 сентября 202314:39
Московский суд приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро.
Отмечается, что Кайро признан виновным по делу о выводе за рубеж почти четырех млрд руб. Злоумышленника взяли под стражу в зале суда.
Напомним, топ-менеджер компании стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов, двое из них, включая главу компании, последние годы в России не проживают, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru