Суд приговорил к 8,5 годам колонии бывшего топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Московский суд приговорил к восьми с половиной годам колонии бывшего топ-менеджера «Рольфа» Анатолия Кайро.

Компания «Рольф» и ее глава получила штраф более 19 млрд рублей

Отмечается, что Кайро признан виновным по делу о выводе за рубеж почти четырех млрд руб. Злоумышленника взяли под стражу в зале суда.

Напомним, топ-менеджер компании стал первым задержанным по делу компании «Рольф». Всего по делу пока проходит четверо фигурантов, двое из них, включая главу компании, последние годы в России не проживают, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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