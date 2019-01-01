Суд поставит точку в «деле футболистов-хулиганов»

Сегодня в 14 часов Пресненский суд Москвы огласит приговор известным футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, обвиняемым в побоях и хулиганстве, передает ТАСС.

Прокурор попросила приговорить Кокорина к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима, а Мамаева - к 1 году и 5 месяцам колонии общего режима. Фигурантам Александру Протасовицкому и Кириллу Кокорину государственный обвинитель просила назначить 1 год и 5 месяцев колонии и 1 год и 6 месяцев колонии соответственно.

В октябре прошлого года футболисты в компании совершили несколько вызывающих действий, связанных с физическим насилием в отношении ряда лиц. Их деяния получили большой общественный резонанс.

Бывший начальник ОВД по московскому району Перово, адвокат Евгений Харламов отметил в эфире НСН адекватность затребованного наказания с учетом всех статей обвинения.

