Суд оставил под стражей экс-полицейских по делу Голунова

Московский городской суд принял решение признать законным арест четверых бывших полицейских по делу журналиста Ивана Голунова, передает ТАСС. Среди них, бывший начальник одного из отделений отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу столицы Игорь Ляховец.

Таким образом, оставлено в силе постановление Басманного суда о взятии под стражу обвиняемых. Еще один фигурант дела – экс-полицейский Денис Коновалов в конце февраля был переведен под домашний арест после того как признал свою вину.