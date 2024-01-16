Суд оставил экс-президента пивоваренной компании «Балтика» в СИЗО
Выборгский райсуд Санкт-Петербурга продлил срок ареста экс-президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову, сообщает объединенная пресс-служба судов города.
В сообщении говорится, что топ-менеджер, который обвиняется в мошенничестве на сумму почти 300 млн рублей, останется в СИЗО до 29 марта.
Отмечается, что Шерстенников просил суд об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако сторона обвинения указала, что для этого нет оснований.
Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в мошенничестве в интересах ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд оставил экс-президента пивоваренной компании «Балтика» в СИЗО
- Apple впервые обогнала Samsung по поставкам смартфонов
- ЦБ намерен привлечь к долгосрочным сбережениям 9 миллионов россиян
- Евросоюз ввел санкции против политического лидера ХАМАС в секторе Газа
- СМИ: Два самолета столкнулись в аэропорту Хоккайдо в Японии
- В Европарламенте призвали выдать Киеву 800 тысяч проживающих в ЕС украинцев
- СМИ: В Латвии разослали 985 россиянам повторные письма с угрозой депортации
- Гузеева регистрирует бренд для косметики, нижнего белья и одежды из латекса
- Кинотеатр в Болонье отказался от показа российского фильма из-за угроз мэра
- НАПИ: Автомобили с пробегом подорожали на 21% в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru