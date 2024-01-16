Суд оставил экс-президента пивоваренной компании «Балтика» в СИЗО

Выборгский райсуд Санкт-Петербурга продлил срок ареста экс-президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

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В сообщении говорится, что топ-менеджер, который обвиняется в мошенничестве на сумму почти 300 млн рублей, останется в СИЗО до 29 марта.

Отмечается, что Шерстенников просил суд об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, однако сторона обвинения указала, что для этого нет оснований.

Ранее топ-менеджеров пивоваренной компании «Балтика» задержали по подозрению в мошенничестве в интересах ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:МошенничествоАрестСудСИЗОСанкт-Петербург

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