Суд ЕС впервые постановил снять санкции с российского бизнесмена Шульгина

Санкции в отношении предпринимателя Шульгина Евросоюз ввел в апреле прошлого года. Брюссель тогда обосновал санкции тем, что бывший гендир Ozon является «влиятельным бизнесменом» и главой Ozon.

«24 февраля 2022 года Шульгин участвовал во встрече олигархов в Кремле с президентом Владимиром Путиным, где обсуждался ход действий в свете западных санкций», — говорилось в заявлении ЕС.

Позже Шульгин оспаривал позицию Брюсселя.

Ранее стало известно, что суд ЕС отклонил иски российских предпринимателей, которые попали под санкции ЕС из-за событий на Украине и в Белоруссии и оспаривали ограничения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Так, суд отклонил исковые заявления бизнесмена, экс-владельца Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского, его супруги Галины и сына Александра. Также были отклонены иски предпринимателя Геннадия Тимченко и его жены Елены, экс-управляющего директора «Яндекса» Тиграна Худавердяна, бизнесмена Михаила Гуцериева.

