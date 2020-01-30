Суд арестовал второго экс-сотрудника МВД по делу Голунова
Басманный районный суд Москвы вынес постановление об аресте второго бывшего сотрудника полиции по делу о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову. Денис Коновалов отправлен в следственный изолятор на два месяца.
На такой же срок ранее сегодня был арестован его бывший сослуживец Роман Феофанов. Он своей вины не признаёт. Всего обвиняемыми по делу проходят пятеро бывших сотрудников МВД – экс-наркополицейские из УВД по Западному административному округу Москвы.
Репортера одного из интернет-изданий Ивана Голунова задержали в Москве в июне прошлого года. В полиции утверждали, что у него, а также по место жительства найдены наркотики. Сам журналист настаивал, что зелье ему подкинули.
В связи с широкой оглаской дело на контроль взяло руководство МВД. В итоге, через несколько дней Голунова освободили от домашнего ареста, а в дальнейшем признали потерпевшим.
Президент уволил после этого двух высокопоставленных полицейских столичного главка МВД.
Как отмечает Ura.ru, в Следственном комитете считают, что полицейские сами приобрели наркотические вещества, которые потом подбросили журналисту.
При этом, появилась информация, что обвиняемых экс-полицейских по делу Голунова могут склонять к самооговору. Они якобы пожаловались на давление со стороны следователей, пишет «Свободная пресса».
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