Суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова на два месяца
Сыктывкарский городской суд Республики Коми отправил под арест главу муниципального образования Печора Валерия Серова по подозрению в коррупции, пишет газета «Известия».
Серова заключили под стражу до 29 ноября 2023 года. Следствие предварительно установило, что мэр действовал в составе группы лиц и получил взятку от индивидуального предпринимателя в размере четырех миллионов рублей.
Ранее Серов возложил ответственность за неудовлетворительное состояние многоквартирных домов на самих жителей.
В минувшую среду правоохранители задержали начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Байден назвал себя лучшим кандидатом для победы над Трампом
- Суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова на два месяца
- Умер народный артист России Виталий Коняев
- Вдохновенное вранье. В РФ напомнили Сунаку об участии военных Британии в подготовке ВСУ
- В Сочи ограничили работу канатных дорог из-за непогоды
- Bloomberg: цены на пшеницу начали падать впервые за 14 лет
- В Амазонке из-за рекордной температуры воды погибли сотни дельфинов
- Воронежский «Факел» обыграл «Сочи» в матче аутсайдеров РПЛ
- Безопасность в два этапа. Эксперты дали советы по защите цифровых данных
- Польская оппозиция вышла на многотысячный марш в Варшаве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru