Суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова на два месяца

Сыктывкарский городской суд Республики Коми отправил под арест главу муниципального образования Печора Валерия Серова по подозрению в коррупции, пишет газета «Известия».

Экс-помощник прокурора Каспийска предстанет перед судом за взятки

Серова заключили под стражу до 29 ноября 2023 года. Следствие предварительно установило, что мэр действовал в составе группы лиц и получил взятку от индивидуального предпринимателя в размере четырех миллионов рублей.

Ранее Серов возложил ответственность за неудовлетворительное состояние многоквартирных домов на самих жителей.

В минувшую среду правоохранители задержали начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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