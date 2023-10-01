Суд арестовал мэра Печоры Валерия Серова на два месяца

Серова заключили под стражу до 29 ноября 2023 года. Следствие предварительно установило, что мэр действовал в составе группы лиц и получил взятку от индивидуального предпринимателя в размере четырех миллионов рублей.

Ранее Серов возложил ответственность за неудовлетворительное состояние многоквартирных домов на самих жителей.

В минувшую среду правоохранители задержали начальника главного управления МЧС по Краснодарскому краю Олега Волынкина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, сообщает «Радиоточка НСН».

