Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма
Замоскворецкий суд Москвы отправил под арест драматурга Светлану Петрийчук по делу об оправдании терроризма, передает ТАСС.
Петрийчук пробудет под стражей до 4 июля. Решение зачитала судья Наталья Чепрасова.
Также Замоскворецкий суд отправил под арест до 4 июля режиссера Евгению Беркович.
Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В нем рассказывается о женщинах, которые уезжают в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.
Спектакль поставили в 2020 году. Спустя два года они получил две высшие государственные театральные премии «Золотая маска», передает «Радиоточка НСН».
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