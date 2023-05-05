Суд арестовал драматурга Петрийчук по делу об оправдании терроризма

Петрийчук пробудет под стражей до 4 июля. Решение зачитала судья Наталья Чепрасова.

Также Замоскворецкий суд отправил под арест до 4 июля режиссера Евгению Беркович.

Уголовное дело об оправдании терроризма возбудили из-за спектакля «Финист Ясный Сокол». В нем рассказывается о женщинах, которые уезжают в Сирию, чтобы выйти замуж за радикальных исламистов.

Спектакль поставили в 2020 году. Спустя два года они получил две высшие государственные театральные премии «Золотая маска», передает «Радиоточка НСН».

