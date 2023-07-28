Студенты РФ стали реже искать работу на каникулах и больше учиться
Учащиеся российских вузов стали на 20% реже искать подработку во время летних каникул, одновременно студенты больше времени тратят на онлайн-обучение. Такую статистику обнародовали специалисты Yota после анализа посещаемости популярных онлайн-школ и сайтов по поиску работы абонентами в возрасте от 16 до 22 лет.
Согласно выводу экспертов, падение интереса зумеров к сайтам с вакансиями по сравнению с летом 2022 года фиксируется во всех городах-миллионниках. Потребление интернет-трафика на этих ресурсах сократилось на 8% год к году. При этом, как выяснил оператор, юноши (54%) в целом интересуются подработкой чаще девушек.
В лидерах по посещаемости онлайн-поисковиков работы традиционно значатся Москва и Санкт-Петербург. В первую пятерку также вошли Башкирия, Новосибирская область и Татарстан.
Одновременно, по данным оператора, общий рост потребляемого трафика на онлайн-курсах и сайтах дистанционного обучения составил 9%. Больше всех к знаниям тянется молодёжь в Нижегородской области – там посещаемость таких порталов увеличилась на 30% по сравнению с летом 2022 года. Далее следуют Красноярский (+27%) и Краснодарский (+26%) края.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru