Строящийся в ТиНАО инфекционный центр может проработать около 20 лет
В строительстве инфекционного центра в ТиНАО задействовано более двух тысяч человек и 500 единиц техники. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Он пояснил, что в перспективе количество людей на площадке планируют увеличить до шести тысяч. Бочкарев добавил, что в среду специалисты планируют начать строительство лечебных корпусов. Для этого, по его словам, по всему городу сейчас мобилизуются лучшие строительные компании.
При этом, заммэра отметил, что строительство инфекционного центра должно завершится в кратчайшие сроки. Однако это будет мощный, фактически стационарный медицинский комплекс. Он, по словам Андрея Бочкарева, сможет простоять около 20 лет.
Добавим, уже началось строительство блока проживания медицинского персонала, а также ведется монтаж корпусов и фундаментов. Там могут располагаться около 2 тысяч человек – это медицинский персонал, который зайдет на территорию госпиталя, в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинет этот территорию, когда последний выздоровевший уйдет из этого центра.
Между тем, ранее власти Москвы приняли решение для борьбы с коронавирусом построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1.
Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Теперь граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.
А с 10 марта в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек.
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