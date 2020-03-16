Строящийся в ТиНАО инфекционный центр может проработать около 20 лет

Добавим, уже началось строительство блока проживания медицинского персонала, а также ведется монтаж корпусов и фундаментов. Там могут располагаться около 2 тысяч человек – это медицинский персонал, который зайдет на территорию госпиталя, в момент, когда будет необходимо принимать больных, и покинет этот территорию, когда последний выздоровевший уйдет из этого центра.

Между тем, ранее власти Москвы приняли решение для борьбы с коронавирусом построить мобильный комплекс новой инфекционной больницы, которая станет дополнением стационара в Коммунарке и инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1.

Напомним, 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Теперь граждане, прибывшие из государств с неблагополучной ситуацией с распространением COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому дому на срок 14 дней со дня возвращения в Россию.

А с 10 марта в Москве введен запрет на проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 5 тысяч человек.