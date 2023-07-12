Строительство второго этажа культурно-досугового центра началось в Северном Бутове

Строительство второго этажа культурно-досугового центра началось на улице Грина в районе Северное Бутово. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, здание располагается на участке площадью 0,66 гектара на улице Грина, владение 1, корпус 3. Так, в культурно-досуговом центре будут три зоны – зрелищная, клубная и административная. В зрелищной зоне будет размещен концертный зал на 300 мест.

Таким образом, в концертном зале будет возможно проведение спектаклей, концертов и кинопоказов. В свою очередь в клубной зоне будут оборудованы, в частности, студия раннего развития детей и музыкальный класс. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что центр в Северном Бутове станет передовой площадкой для творческого развития жителей столицы.