Строительство учебного корпуса в Куркино завершат до конца года
Отделка фасадов здания учебного корпуса на улице Юровская в районе Куркино практически завершена, его строительство планируется закончить до конца года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Он добавил, что на данный момент строители занимаются монтажом инженерных систем и отделкой помещений. Здание возводится на территории школы №1298.
Учебный корпус рассчитан на 550 мест и будет разделен на три части: начальная школа на 400 мест, дошкольное отделение на 150 мест, а также консультативный психолого-педагогический центр для детей.
Около корпуса будут построены игровые площадки для дошкольников, отделенные друг от друга зеленой зоной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru