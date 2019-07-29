Строительство Кожуховского моста на юго-востоке Москвы завершено на 70%
Общая строительная готовность автомобильного моста через Кожуховский затон на юго-востоке Москвы превысила70%, сообщили в столичном Стройкомплексе. АО «Мосинжпроект» выступает генеральным подрядчиком и техническим заказчиком объекта.
Руководитель Стройкомплекса города Марат Хуснуллин отметил, что при его строительстве используют технологии, которые ранее были использованы при возведении моста через Керченский пролив.
В свою очередь гендиректор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин заявил, что мост через Кожуховский затон длиной 680 метров станет частью новой шестиполосной магистрали, которая обеспечит транспортную доступность к тематическому парку «Остров мечты» в Нагатинской пойме и полуострову ЗИЛ.
Он также добавил добавил, что строительство новой магистрали на юго-востоке столицы существенно разгрузит центр и обеспечит высокую степень доступности районов Южнопортовый, Печатники, Марьино и Братеево.
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