Строительство дорог для ТПУ «Ярославская» завершится в июле 2023 года
Движение на дорогах, предназначенных для транспортно-пересадочного узла «Ярославская», будет запущено летом текущего года. Вместе с этим начнет функционировать сопутствующая инфраструктура и будет благоустроено прилегающее пространство. Об этом заявил руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас здесь строится проезд вдоль МЦК, дублера проспекта Мира и проектируемого проезда №1214, плоскостных парковок, подпорной стены, тяговой подстанции и дождевой канализации, дорожного ограждения и сетей связи. Всего объект готов более чем наполовину, а основные работы завершатся в июле 2023 года, подчеркнул Загрутдинов.
Ожидается, что ТПУ «Ярославская» поможет в перераспределении транспортных потоков и снижении нагрузки на северо-восточную часть МКАД, проспект Мира, Ярославское шоссе и Енисейскую улицу. Также общественный транспорт станет более доступным для жителей районов Ростокино, Ярославский и Свиблово СВАО Москвы.
Загрутдинов добавил, что общая протяженность строящихся дорог составит 3,3 километра. Здесь появится разворотная площадка общественного транспорта, на которой разместятся зарядные станции для электробусов и здание конечной станции. Кроме того, проектом предусмотрены две плоскостные парковки площадью 5,1 и 7,7 тысячи «квадратов». Кроме того, строители продлят подземный переход через проспект Мира в районе остановки «Станция МЦК Ростокино».
Глава Департамента строительства подчеркнул, что работы выполняются по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.
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