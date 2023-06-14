Строители завершили установку монолитных конструкций учебного корпуса на юге Москвы
Строители закончили монтаж монолитных конструкций учебного корпуса в районе Чертаново Северное (ЮАО). Сейчас ведется установка внутренних стен и перегородок, а также отделочные работы. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Отмечается, что здание переменной этажности рассчитано на 300 детей. В нем проектом предусмотрены учебные кабинеты, актовый зал на 180 мест и обеденный зал с пищеблоком. На четвертом этаже школы будут находиться библиотека с медиацентром и IT-полигон.
Кроме того, по словам Загрутдинова, в том же районе строится детсад на 125 мест. Оба объекта разместятся между конноспортивным комплексом «Битца» и Битцевским проездом. К ним построят подъездную дорогу длиной 620 метров от Балаклавского проспекта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru