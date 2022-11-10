Стремоусова похоронят в Крыму
Погибшего в ДТП заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова похоронят в Симферополе, сообщает РИА Новости.
«Похороны Стремоусова пройдут завтра в Симферополе», - сообщает источник издания.
Кирилл Стремоусов погиб 9 ноября в Херсонской области. Автомобиль политика столкнулся в грузовиком. Президент Владимир Путин наградил Стремоусова орденом Мужества посмертно. Указ об этом опубликован на портале правовой информации. Согласно тексту документа, орден вручается за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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