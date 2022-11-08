Стремоусов анонсировал «развязку событий» в Херсоне в ближайшие дни
«Развязка событий» ожидается в Херсоне в ближайшее время. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Уже в ближайшие дни в Херсоне ожидают развязку событий. Мы готовы к любым решениям, даже самым сложным. Основной приоритет России - это сохранение и спасение жизней жителей Херсонской области», — написал чиновник в своем Telegram-канале.
Как отметил Стремоусов, в городе восстановлены электричество и связь, продолжается подготовка к отопительному сезону. Кроме того, местные власти завершили массовую эвакуацию жителей правобережной части региона.
«Жители Херсона в частном порядке могут эвакуироваться беспрепятственно. Эвакуация не имеет принудительного характера», — добавил Стремоусов.
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