Столичных автомобилистов предупредили о начале сезона «дачных пробок»

Московских водителей предупредили о «дачных пробках». Как отметили в Центре организации дорожного движения, сильные заторы ожидаются 26 апреля вечером. АГН Москва подчёркивает, что столичным автомобилистам, не желающим терять в пробках время, лучше выезжать за город до 15:00 или после 21:30. Также особых затруднений на магистралях столицы не ожидается и 27 апреля утром.

Как напоминает Москва 24, в эту пятницу, 26 апреля, с семи вечера на полчаса закроют участок Спартаковской улицы: от Плетешковского переулка до Нижней Красносельской. Кроме того, столичные автомобилисты не смогут проехать по участку Нижней Красносельской: от Спартаковской улицы до Елоховского проезда. Ограничения вводятся в связи с мероприятиями, которые приурочены к празднованию Пасхи.

Между тем, как отмечает RT, 9 мая, в День Победы, движение по ряду улиц в центре столицы будет перекрыто в связи с организацией акции «Бессмертный полк». Для проезда автомобилистов перекроют, в частности, улицы Тверская, Моховая, Охотный Ряд, Кремлёвская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост. Ограничения будут действовать с пяти утра 9 мая до окончания праздничных мероприятий. Добавим, акцию «Бессмертный полк» в Москве 9 мая впервые будут сопровождать фотоволонтеры.



