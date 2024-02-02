Столичные школьники смогут выбирать уровень и стиль изучения математики в Библиотеке «МЭШ»
Библиотека «Московской электронной школы» регулярно пополняется материалами для увлекательного обучения школьников и удобной работы педагогов, теперь сервис объединился с электронной образовательной системой «Гиперматика», и ученики 6–11 классов смогут проходить математические курсы по индивидуальной программе. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Как отметила заммэра, столица старается персонифицировать продукты, в том числе образовательные, поскольку каждый ребенок индивидуален, и ко всем необходим адресный подход. Город постоянно привлекает новых партнеров в свои проекты и в этот раз объединил «МЭШ» с системой «Гиперматика».
«Цифровые материалы системы адаптируются под текущий уровень знаний и цели школьника. Это позволяет повысить и мотивацию детей, и их образовательные результаты. Желающие разобраться в математике или заинтересоваться в ней могут выбрать мотивирующий стиль, в рамках которого предлагается подробное, развёрнутое изложение материалов, написанных доступным языком», — указала Ракова.
Заинтересованные в практическом применении предмета могут использовать прикладной стиль с примерами применения тем в смежных областях, в том числе физике, экономике, биологии. В свою очередь, желающие перейти от теории к решению задач могут выбрать краткий стиль. При этом учителя получили новые соответствующие федеральным госстандартам образовательные материалы, которые можно использовать на уроках и при выдаче домашних заданий.
Новые функции открывают доступ к курсам по алгебре для 7–9 классов, по математической грамотности для 6 класса. Контент размещен в каталоге в Библиотеке «МЭШ».
Пользователям сервиса также доступны материалы от лучших российских разработчиков: «Физикон Лаб», «Алгоритмика», «01Математика», «Визекс Инфо», 1С, «МодумЛаб», «Мобильное Электронное Образование», «НЭБ Свет», группы компаний «Просвещение». Партнерский контент могут использовать авторизованные юзеры, входящие в сервисы «МЭШ» под учетной записью mos.ru.
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