Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
Заявление на надомное социальное обслуживание теперь можно подать в любом столичном офисе «Мои Документы». Отмечается, что ранее эта услуга была доступна только в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах. С 1 января нового года она перешла в центры госуслуг.
С 2020года посетитель центра госуслуг подает заявление на социальное обслуживание, после чего специалисты соцзащиты изучают документы. Позже к заявителю на дом выезжает инспектор и готовит карту функциональной диагностики – она позволяет определить, какие именно виды услуг на дому нужны конкретному человеку. Собранная информация служит обоснованием для принятия решения о признании человека нуждающимся в надомном обслуживании, пишет АГН Москва.
Добавим, в настоящий момент на надомном обслуживании находятся почти 130 тысяч москвичей, которых регулярно навещают соцработники. Они помогают подопечным с доставкой продуктов, уборкой и приготовлением пищи, а также сопровождают на прогулку.
Напомним, в офисах «Мои Документы» жители столицы могут получить более 270 государственных услуг. Центры госуслуг работают ежедневно с 8:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
Ранее НСН писала, что Сотрудники МФЦ расскажут о капремонте поликлиник по новому стандарту. Обходы будут проводиться с понедельника по пятницу с 16:00 до 20:00, а также по субботам и воскресеньям с 11:00 до 18:00. Отличительными знаками сотрудников офисов «Мои Документы» являются белые ветровки, красные сумки и бейджи с персональными данными тех, кто осуществляет консультации.
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