Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому

Заявление на надомное социальное обслуживание теперь можно подать в любом столичном офисе «Мои Документы». Отмечается, что ранее эта услуга была доступна только в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах. С 1 января нового года она перешла в центры госуслуг.

С 2020года посетитель центра госуслуг подает заявление на социальное обслуживание, после чего специалисты соцзащиты изучают документы. Позже к заявителю на дом выезжает инспектор и готовит карту функциональной диагностики – она позволяет определить, какие именно виды услуг на дому нужны конкретному человеку. Собранная информация служит обоснованием для принятия решения о признании человека нуждающимся в надомном обслуживании, пишет АГН Москва.

Добавим, в настоящий момент на надомном обслуживании находятся почти 130 тысяч москвичей, которых регулярно навещают соцработники. Они помогают подопечным с доставкой продуктов, уборкой и приготовлением пищи, а также сопровождают на прогулку.