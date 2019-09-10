Столичная полиция опровергла сообщения о бегунах-нудистах

Ранее НСН писала, что глава управления организации охраны правопорядка в жилом секторе МВД России Станислав Колесник предупредил любящих купаться в голом виде россиян об уголовной ответственности за совращение несовершеннолетних, сообщает «ФедералПресс».

По словам правоохранителя, по законам РФ, нудизм на пляже не считается нарушением, при условии, что поблизости нет детей.

«Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать», – подчеркнул Колесник.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире НСН рассказал, что обратится в Минздрав с требованием внести нудизм в список заболеваний, требующих обязательной госпитализации.

