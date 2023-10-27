Стоимость зимней «переобувки» выросла для автомобилистов до 27 тысяч рублей

Стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону выросла для россиян за год на 16% и составляет в среднем около 27 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».

По его данным, средняя стоимость шин в октябре составляет 6158 рублей за штуку, средний чек вырос на 18%. В «зимний набор» издания также вошли набор щеток за 1055 рублей, незамерзайка за 255 рублей и шиномонтаж, цены на который выросли за год на 1% и составляют в среднем 1020 рублей.