Стоимость зимней «переобувки» выросла для автомобилистов до 27 тысяч рублей
Стоимость подготовки автомобилей к зимнему сезону выросла для россиян за год на 16% и составляет в среднем около 27 тысяч рублей, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на исследование компании «Платформа ОФД».
По его данным, средняя стоимость шин в октябре составляет 6158 рублей за штуку, средний чек вырос на 18%. В «зимний набор» издания также вошли набор щеток за 1055 рублей, незамерзайка за 255 рублей и шиномонтаж, цены на который выросли за год на 1% и составляют в среднем 1020 рублей.
В Москве в ночь на 27 октября выпал первый снег, в пятницу он идет целый день. При этом научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд еще неделю назад поставил крест на летней резине для москвичей.
Генеральный директор аккредитованного испытательного центра «Услугиавто» Юрий Пархоменко ранее говорил НСН, что китайские шины подорожали на 8-12%, а европейские и японские – в два раза.
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