Стилист заявил об отказе продаж сумок Chanel русским

Россияне до сих пор ищут новые способы приобретения продукции Chanel и Louis Vuitton, отметил в эфире НСН стилист Александр Белов. 

Магазины Chanel и Louis Vuitton до сих пор не всегда продают свою продукцию российским гражданам, иногда они в открытую отказывают, рассказал международный стилист Александр Белов в пресс-центре НСН.

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«Сейчас люди ищут новые способы приобретения Chanel и Louis Vuitton. А кто не хочет париться, заходит на маркетплейс и заказывает себе российские марки и покупает. На авито их можно купить, но не понятно, насколько продукция будет оригинальной. Можно попробовать заказать через третьи страны, но это все долго. В такие магазины до сих пор заходишь и говорят, что русским не всегда продают. Это все сохраняется. Когда закончится, это нам неизвестно», - сказал Белов.

Ранее Александр Белов в пресс-центре НСН отмечал, что для зимнего гардероба хорошо подойдет белый цвет и оттенки красного, если речь идет про встречу Нового года.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияПродажа
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