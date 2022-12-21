Стилист заявил об отказе продаж сумок Chanel русским

«Сейчас люди ищут новые способы приобретения Chanel и Louis Vuitton. А кто не хочет париться, заходит на маркетплейс и заказывает себе российские марки и покупает. На авито их можно купить, но не понятно, насколько продукция будет оригинальной. Можно попробовать заказать через третьи страны, но это все долго. В такие магазины до сих пор заходишь и говорят, что русским не всегда продают. Это все сохраняется. Когда закончится, это нам неизвестно», - сказал Белов.

Ранее Александр Белов в пресс-центре НСН отмечал, что для зимнего гардероба хорошо подойдет белый цвет и оттенки красного, если речь идет про встречу Нового года.

