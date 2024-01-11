Стилист Рогов назвал самую модную вещь из сериала «Слово пацана»
Российский стилист Александр Рогов назвал брюки с лампасами из сериала «Слово пацана» новым трендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Он отметил, что мировые звезды уже активно используют этот тренд в своих образах. В таком образе были замечены Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и многие другие персоны из шоу-биза.
Ранее стилист и основатель бренда одежды Ольга Агапитова рассказала «Радиоточке НСН» о главных трендах в макияже, среди которых – яркие глаза «латте» и влажные губы. В плане укладок трендом в 2023 году стало каре, тренд задала нам Хейли Бибер, а еще волосы, собранные в пучок. Эта укладка также перейдет в 2024 года, добавила Fashion-инфлюенсер Яна Сапета. Также в 2023 году были в моде массивные и нестандартные аксессуары, много метала было в украшениях, этот тренд переходит в 2024 год.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru