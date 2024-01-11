Стилист Рогов назвал самую модную вещь из сериала «Слово пацана»

Российский стилист Александр Рогов назвал брюки с лампасами из сериала «Слово пацана» новым трендом. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что мировые звезды уже активно используют этот тренд в своих образах. В таком образе были замечены Эмили Ратаковски, Хейли Бибер и многие другие персоны из шоу-биза.