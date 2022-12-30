Стилист Лисовец рассказал, от каких вещей нужно отказаться в 2023 году

В 2023 году в моду вернется женственность и элегантность, в моде намечается отход от спортивной одежды, заявил NEWS.ru стилист Владислав Лисовец.

Поэтому он посоветовал отказываться от худи, спортивных штанов и кроссовок и делать выбор в пользу платьев, пиджаков и жакетов.

По его словам, в следующем году можно также смело миксовать цвета. Модные цвета этого года (красный, розовый, голубой, бледно сиреневый, зеленый) стоит смешивать с желтым, бордовым и цветом хаки.

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«Актуальны будут высокие сапоги, мини-платья, если у вас хорошие ноги. Постепенно в моду возвращается элегантность и сексуальность», - сказал он.

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ФОТО: Ольга Махалова
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