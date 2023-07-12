Стая собак напала на девочку на Сахалине
Стая бездомных собак в Углегорске на Сахалине напала на семилетнюю девочку, сообщает телеканал «360».
Животные забежали на детскую площадку и покусали ребенка за ноги. Прохожим удалось отбить девочку. По словам очевидцев, псы облепили несовершеннолетнюю.
Пострадавшую госпитализировали с рваными укусами обеих ног, промежности и ягодиц. По факту нападения собак на ребенка следователи завели уголовное дело по статье «Халатность».
Местные жители жалуются на проблему с бездомными собаками давно, однако ее до сих пор не решили. Так в апреле жертвой животных в Углегорске стал восьмилетний мальчик.
Ранее бойцовская собака напала на 10-летнего мальчика на пляже под Нижним Тагилом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru