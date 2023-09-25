Стартовала продажа билетов на Фиджитал игры в Казани

Десятые Фиджитал игры пройдут в Казани с 5 по 22 октября, где участники будут пытаться квалифицироваться на Игры Будущего 2024. Билеты на мероприятие уже поступили в продажу.

У болельщиков будет возможность посетить игры по фиджитал-баскетболу, дисциплинами CS:GO и Warface (обе - в формате лазертаг).

В баскетбольной дисциплине примут участие команды из из Испании, Китая, Турции, Белоруссии, Гватемалы, Азербайджана, Казахстана и Сербии.

Кроме турниров, зрители смогут принять участие в различных интерактивных мероприятиях, где у каждого будет возможность попробовать себя в роли фиджитал-спортсмена, побывать на красочном шоу, а также пообщаться с популярными стримерами.

