Стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»
10 сентября был дан старт конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов от различных компаний. Они будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ. Сейчас на платформе платформе профстажировки.рф размещены более трёх тысяч кейсов от 832 работодателей. Каждая из задач – это возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Предполагается, что участниками конкурса станут более 30 тысяч человек.
Лидером по количеству размещенных на платформе кейсов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432. На втором месте расположилась Москва (279 кейсов), замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.
«Профстажировки 2.0» – это совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. В настоящий момент в число партнеров-работодателей, в частности, входят Минстрой России, «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Магнит» и другие ведущие компании.
Ранее НСН писала, что платформа «Россия – страна возможностей» с будущего года запускает в жизнь новый проект – конкурс для молодых специалистов научно- технологической сферы. Это следует из перечня поручений главы государства по итогам встречи Владимира Путина со студентами и аспирантами Уральского федерального университета имени Ельцина. Документ опубликован на сайте Кремля.
Как подчеркнул в связи с этим руководитель АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров, продвижение молодых учёных, а также поддержка научных разработок в различных областях – одна из самых важных задач научно-образовательной политики страны.
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