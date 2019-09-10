Стартовал конкурс студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0»

10 сентября был дан старт конкурса студенческих работ проекта «Профстажировки 2.0». Студенты получили доступ к решению практических заданий-кейсов от различных компаний. Они будут выполнены в виде курсовых и дипломных работ. Сейчас на платформе платформе профстажировки.рф размещены более трёх тысяч кейсов от 832 работодателей. Каждая из задач – это возможность для десятков студентов пройти стажировки и практики в ведущих компаниях страны. Предполагается, что участниками конкурса станут более 30 тысяч человек.

Лидером по количеству размещенных на платформе кейсов стал Ямало-Ненецкий автономный округ, который предложил студентам 432. На втором месте расположилась Москва (279 кейсов), замыкает тройку лидеров Брянская область с 233 кейсами от компаний.

«Профстажировки 2.0» – это совместный проект АНО «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного фронта. В настоящий момент в число партнеров-работодателей, в частности, входят Минстрой России, «Ростелеком», «Аэрофлот», «Росатом», «ВЭБ.РФ», «Магнит» и другие ведущие компании.