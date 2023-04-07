Стало известно время и место прощания с военкором Владленом Татарским
7 апреля 202314:40
Прощание с погибшим Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, говорится в телеграм-канале военкора.
Церемония пройдет в 12:00 по московскому времени в похоронном зале кладбища.
Ранее Евгений Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».
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7 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru