Стало известно время и место прощания с военкором Владленом Татарским

Прощание с погибшим Владленом Татарским начнется в субботу на Троекуровском кладбище в Москве, говорится в телеграм-канале военкора.

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Церемония пройдет в 12:00 по московскому времени в похоронном зале кладбища.

Ранее Евгений Пригожин сообщил о зачислении погибшего военкора Татарского в ряды ЧВК «Вагнер», сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
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