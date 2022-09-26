Стало известно, почему мобилизованным нельзя использовать смартфоны

Стало известно, почему мобилизованным гражданам запрещено пользоваться смартфонами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного политолога Андрея Кошкина.

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По его словам, использование гаджетов может привести к утечке данных, в том числе секретных.

Если мобилизованный гражданин попадет в секретную часть, то даже кнопочным телефоном постоянно он пользоваться не сможет, сообщил политолог Юрий Светов. Аппарат будет храниться в специальном месте и выдаваться в регламентированное время.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин вслед за председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о недопустимости нарушений, связанных с мобилизацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияАрмияМобилизацияСмартфоны
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