Стало известно, почему мобилизованным нельзя использовать смартфоны
Стало известно, почему мобилизованным гражданам запрещено пользоваться смартфонами, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на военного политолога Андрея Кошкина.
По его словам, использование гаджетов может привести к утечке данных, в том числе секретных.
Если мобилизованный гражданин попадет в секретную часть, то даже кнопочным телефоном постоянно он пользоваться не сможет, сообщил политолог Юрий Светов. Аппарат будет храниться в специальном месте и выдаваться в регламентированное время.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин вслед за председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко заявил о недопустимости нарушений, связанных с мобилизацией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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