Стало известно об улучшении состояния Отара Кушанашвили

Состояние госпитализированного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось, сообщается в Telegram-канале телеведущего.

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Указывается, что он находится в палате. «Никаких диагнозов пока не подтверждаем», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr.com // dilizhans
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