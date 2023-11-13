Стало известно об улучшении состояния Отара Кушанашвили

Указывается, что он находится в палате. «Никаких диагнозов пока не подтверждаем», — следует из сообщения.

Ранее стало известно, что Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

