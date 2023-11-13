Стало известно об улучшении состояния Отара Кушанашвили
13 ноября 202303:01
Состояние госпитализированного российского журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили стабилизировалось, сообщается в Telegram-канале телеведущего.
Указывается, что он находится в палате. «Никаких диагнозов пока не подтверждаем», — следует из сообщения.
Ранее стало известно, что Кушанашвили почувствовал себя плохо в ресторане в центре Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стало известно об улучшении состояния Отара Кушанашвили
- СМИ: Зеленский пытается дозвониться Трампу
- Ученые выяснили тайну создания сфинкса
- Южнокорейская группа W24 исполнила «Группа крови» на русском языке
- Сайт Большого театра «упал» из-за желающих попасть на «Щелкунчика»
- Пять человек погибли в автоаварии с грузовиком в Тверской области
- Отару Кушанашвили стало плохо в центре Москвы
- Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа
- Колонна с эвакуированными из Газы россиянами направилась в Каир
- На Украине прошли митинги с требованием демобилизации
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru