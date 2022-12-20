Стало известно о новых преступных схемах мошенников

Даже самые информированные граждане России не способны полностью защититься от мошенников, сообщает «Прайм» со ссылкой на главу департамента по противодействию мошенничеству «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

Мошенники украли у экс-министра Митволя 25 млн рублей

По его словам, злоумышленники в свои схемы включают новые способы и бытовые ситуации, чтобы застать граждан в самом уязвимом положении. Эксперт привел случай, когда мошенники звонят потенциальной жертве спустя 10-15 минут после того, как человек получил банковскую карту. Злоумышленники будут убежать ее активировать.

Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»/Мосфильм
ТЕГИ:Мошенники
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