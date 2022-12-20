Стало известно о новых преступных схемах мошенников

По его словам, злоумышленники в свои схемы включают новые способы и бытовые ситуации, чтобы застать граждан в самом уязвимом положении. Эксперт привел случай, когда мошенники звонят потенциальной жертве спустя 10-15 минут после того, как человек получил банковскую карту. Злоумышленники будут убежать ее активировать.

Кибермошенники похитили у россиян почти 4 млрд рублей в течение третьего квартала 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

