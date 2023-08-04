Стало известно, кому в России чаще одобряют микрозаймы
Мужчины чаще обращаются за микрозаймами, чем женщины, но получают одобрение реже, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.
Так, 56,4% всех заявок приходится на мужчин и 43,6% — на женщин. Но в объеме одобренных соотношение меняется: 49,8% и 50,2% в пользу женщин.
Россияне стали реже возвращать кредиты, кроме того, количество неконтактных должников выросло с 80% до 95%. Об этом «Радиоточке НСН» ранее заявил генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов. По его словам, объем выдачи карт увеличился за последние полгода, однако россияне тратят деньги с них на не самые дорогие покупки. В основном все берут карты на максимальную сумму, которую одобрил банк.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru