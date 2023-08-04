Стало известно, кому в России чаще одобряют микрозаймы

Мужчины чаще обращаются за микрозаймами, чем женщины, но получают одобрение реже, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.



Так, 56,4% всех заявок приходится на мужчин и 43,6% — на женщин. Но в объеме одобренных соотношение меняется: 49,8% и 50,2% в пользу женщин.