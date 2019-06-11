Стало известно, когда женятся россияне
Стало известно, в каком возрасте граждане РФ чаще всего вступали в брак в прошлом году. По данным Росстата, самым популярным возрастом бракосочетания оказался период с 25 до 34 лет. В 2018 году женились 456 тысяч мужчин и 386 тысяч женщин этого возраста. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в возрасте 35 лет и старше женятся реже. При этом до 18 лет в прошлом году женились всего 454 россиянина, а россиянки в этом возрасте выходили замуж в 10 раз чаще, передает РЕН ТВ.
Росстат отмечает, что в целом в 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи браков, что в 1,5 раза меньше, чем в 2011 году.
Напомним, что в 2018 году в России было зарегистрировано 584 тысячи разводов. В Госдуме предложили вернуть в российские школы курсы этики и психологии семейной жизни, чтобы снизить число разводов в стране. В свою очередь, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил на пресс-конференции НСН, что преподавание в школе курса основ семейной жизни не в состоянии остановить распад семьи.
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