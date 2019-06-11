Стало известно, когда женятся россияне

Отмечается, что в возрасте 35 лет и старше женятся реже. При этом до 18 лет в прошлом году женились всего 454 россиянина, а россиянки в этом возрасте выходили замуж в 10 раз чаще, передает РЕН ТВ.

Росстат отмечает, что в целом в 2018 году было зарегистрировано 893 тысячи браков, что в 1,5 раза меньше, чем в 2011 году.

Напомним, что в 2018 году в России было зарегистрировано 584 тысячи разводов. В Госдуме предложили вернуть в российские школы курсы этики и психологии семейной жизни, чтобы снизить число разводов в стране. В свою очередь, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил на пресс-конференции НСН, что преподавание в школе курса основ семейной жизни не в состоянии остановить распад семьи.

