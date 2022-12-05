Стало известно, когда потеплеет в европейской части России
Аномальные холода покинут европейскую часть России в конце текущей рабочей недели, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.
По его словам, потепление начнется 8 декабря. При этом только на юге Приволжского федерального округа будут отрицательные отклонения от нормы. В европейской части РФ тепло принесет в регион южные ветра, выпадут осадки.
Морозы усилятся в Москве после выходных, но в середине недели отступят, рассказал руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов в разговоре с НСН.
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