Стало известно, когда к Алибасову пустят посетителей

Продюсер Бари Алибасов нaходится в отделении реaнимaции, его состояние по-прежнему оценивaется кaк тяжёлое, об этом рaсскaзaли РИА Новости в спрaвочной службе НИИ скорой помощи имени Склифосовского. «Он покa в реaнимaции, состояние тяжёлое, темперaтурa вечером 36,6, утром — 36,8», — отметили врачи.

Участник группы «На-На» Владимир Политов в эфире НСН подтвердил информацию о том, что Алибасов пришел в сознание накануне вечером.

«Да, информация подтверждается, никаких изменений. Врачи пока ничего не говорят. Вся информация у сына – нас в больницу еще не пускают. Собираюсь ехать туда завтра», - рассказал музыкант.

Ранее Владимир Политов в интервью НСН опроверг слухи о предстоящей операции продюсера. По его словам, врачам нужно подождать некоторое время, чтобы принять решение.

