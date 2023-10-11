Стало известно, как отказаться от передачи биометрии в приложении банков

Приложения банков для смартфонов начали запрашивать у клиентов согласие на обработку их фотографий, сделанных при оформлении банковских продуктов, сообщает «Прайм» со ссылкой на юриста Анну Никитову.

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По ее словам, это необходимо для перевода в формат биометрических данных. До 30 сентября, согласно требованию закона, кредитные учреждения были обязаны уведомить пользователей о передаче биометрических данных в Единую государственную систему идентификации (ЕБС). Уведомление и получение согласия в мобильном приложении – достаточные действия для передачи информации в ЕБС.

Если клиент не хочет, чтобы его биометрические персональные данные использовались финансовой организацией, либо были направлены в ЕБС, необходимо предоставить в МФЦ или в банк письменный отказ от обработки и передачи такой информации.

Ранее парламентарии предложили штрафовать на 20 млн рублей за утечку биометрии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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