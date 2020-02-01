Стали известны подробности состоянии больного коронавирусом китайца в России
Гражданин Китая, зараженный коронавирусом, госпитализированный в Забайкальском крае, выздоравливает. Об этом заявила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа. Также она отметила, что в регионе проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, пишет «Российская газета».
«В регионе зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день гражданин Китая уже выздоравливает. Он лежит в специальной боксированной палате», - сообщила Светлана Лапа.
Все граждане, пересекающие российскую границу со стороны КНР, будут находиться в карантине в течение 14 дней. Они пройдут все необходимые обследования.
Позвонив на «горячую линии», организованную в крае, забайкальцы могут получить консультации по противодействию вирусным заболеваниям, в том числе короновирусу и ОРВИ.
Ранее главный редактор газеты «Московский комсомолец» Павел Гусев в эфире НСН оценил данные о заболевших вирусом гражданах Китая. Он призвал россиян трезво оценить инормацию о более 200 заболевших и общее число населения КНР, где проживает более миллиарда человек, и успокоиться.
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