Стали известны подробности состоянии больного коронавирусом китайца в России

Гражданин Китая, зараженный коронавирусом, госпитализированный в Забайкальском крае, выздоравливает. Об этом заявила главный санитарный врач Забайкальского края Светлана Лапа. Также она отметила, что в регионе проводится полный комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий, пишет «Российская газета».

«В регионе зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции. С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и находятся под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день гражданин Китая уже выздоравливает. Он лежит в специальной боксированной палате», - сообщила Светлана Лапа.