Стали известны первые результаты по ЕГЭ

Подведены итоги по трем предметам Единого государственного экзамена, сообщают «Известия» со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

На ЕГЭ по географии в 2023 году будут использовать карты РФ

По его словам, по литературе в 2022 году средний балл составил 60,73, в этом — 63,97. Что касается химии, то также зафиксирован рост на два балла по сравнению с прошлым годом. По географии результат сопоставим с прошлым годом — 54,5 балла.

Отмечается, что утечек экзаменационных заданий.

Ранее стало известно, как подать апелляцию на результаты ЕГЭ и ОГЭ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ОбразованиеЭкзаменыЕГЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры