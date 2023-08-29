Стали известны 104 победителя кадровых конкурсов «Лидеры возрождения»
В Москве 29 августа завершился объединенный финал кадровых конкурсов «Лидеры возрождения», которые проводились в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях.
В церемонии закрытия объединенного финала участвовали первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник, временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий и временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сергей Кириенко отметил, что умение работать в команде является важнейшей чертой управленцев. По его словам, один человек не может что-то сделать в одиночку, необходимо найти себе достойных соратников, с которыми будет в удовольствие идти по жизни.
Владимир Якушев выразил уверенность, что каждый из участников займет достойное место в деле возрождения Донбасса и Новороссии. Денис Пушилин, в свою очередь, призвал конкурсантов из ДНР поучаствовать в возрождении региона.
«Считаю важным именно совместное прохождение финальных испытаний конкурсантами из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей. Ведь за время конкурса здесь зародилось настоящее сообщество перспективных управленцев. Мы все находимся в одинаковой ситуации, лишь недавно вернулись в состав большой российской семьи», – сказал Леонид Пасечник.
Помимо всего вышесказанного, Евгений Балицкий отметил, что для интеграции новых субъектов в российскую экономику необходимо новое поколение управленцев. Владимир Сальдо же выразил мнение, что конкурс дал возможность молодым управленцам перенимать опыт у соседних регионов.
После выступления гостей церемонии объявили 104 победителя конкурсов «Лидеры возрождения», 55 из которых из ДНР, 29 – из ЛНР, 12 – из Запорожской области, восемь – из Херсонской.
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